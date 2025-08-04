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Сахар сразу нормализуется: Врач назвала продукты, которые мощно снижают уровень глюкозы в крови — настоящее спасение для диабетиков

Сахар сразу нормализуется: Врач назвала продукты, которые мощно снижают уровень глюкозы в крови — настоящее спасение для диабетиков

14:20, 04 авг 2025

Врач-диетолог Марина Сорокина поделилась ценными рекомендациями, выделив ряд продуктов, способных эффективно снижать уровень сахара в крови.

Основой правильного питания при диабете, по словам Сорокиной, является внимание к гликемическому индексу (ГИ) употребляемых продуктов. Этот показатель отражает скорость преобразования углеводов в глюкозу и их влияние на уровень сахара в крови. Диетолог подчеркивает, что преимущественное употребление продуктов с низким ГИ (до 54) позволяет эффективно контролировать уровень глюкозы. Такой подход полезен не только для диабетиков, но и для тех, кто стремится предотвратить развитие этого заболевания.

Среди рекомендованных продуктов особое место занимает груша. Этот сочный фрукт с ГИ 38 богат клетчаткой, которая замедляет усвоение глюкозы организмом. Важно отметить, что максимальную пользу груша приносит в свежем виде, так как термическая обработка снижает ее благотворное влияние на уровень сахара в крови.

Баклажаны также входят в список полезных для диабетиков продуктов. С низким ГИ в 20 единиц, они не только помогают нормализовать уровень глюкозы, но и обогащают организм витаминами группы В, способствуя снижению уровня холестерина.

Творог, с гликемическим индексом 30, является отличным источником белка и кальция для диабетиков. Интересно, что его польза не ограничивается только этим. Эндокринолог Ольга Павлова отмечает особое свойство творога замедлять всасывание глюкозы при употреблении с углеводными продуктами, что помогает предотвратить резкие скачки сахара в крови. Для максимального эффекта рекомендуется включать творог в утренний рацион.

Брокколи, с рекордно низким ГИ 15, не только помогает контролировать уровень сахара, но и является мощным источником витамина С. Всего 50 граммов этого овоща способны обеспечить суточную потребность организма в этом важном витамине.

Завершает список рекомендованных продуктов арахис. С гликемическим индексом 30, он богат незаменимыми аминокислотами, витаминами группы В и полезными жирами, что делает его отличным выбором для поддержания здорового уровня глюкозы в крови.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: диабет
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