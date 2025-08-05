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Опухоли войдут в стадию ремиссии: онколог из Канады раскрыл рецепт суперкоктейля от рака — пить натощак каждый день

Опухоли войдут в стадию ремиссии: онколог из Канады раскрыл рецепт суперкоктейля от рака — пить натощак каждый день

11:42, 05 авг 2025

Внимание специалистов привлекло заявление известного канадского профессора-онколога Ришара Беливо, который предложил оригинальный способ защиты организма от развития злокачественных новообразований.

Профессор Беливо, руководитель одной из крупнейших в мире лабораторий молекулярной медицины, специализирующейся на изучении раковой биологии, разработал рецепт особого напитка, который, по его мнению, может значительно снизить риск возникновения онкологических заболеваний. Этот «суперкоктейль», как его называет сам ученый, направлен на защиту органов пищеварительного тракта от воздействия патогенных клеток.

Основная идея Беливо заключается в ежедневном употреблении этого напитка. Он утверждает, что регулярное потребление коктейля способствует укреплению иммунной системы, препятствует развитию опухолевых процессов и минимизирует негативное влияние канцерогенных веществ на организм.

Состав этого необычного напитка включает в себя ряд продуктов, известных своими противораковыми свойствами. В рецепт входят: 100 граммов брокколи, целая головка чеснока, 100 граммов брюссельской капусты, 100 граммов лука-шалота, четверть чайной ложки куркумы и столько же черного перца. Дополняют состав 100 граммов клюквы, 100 граммов черники, 100 граммов грейпфрута и 2 грамма зеленого чая.

Все ингредиенты нужно измельчить в блендере до получения однородной массы. Профессор рекомендует употреблять половину стакана этого напитка каждое утро натощак, перед завтраком.

Важно отметить, что Ришар Беливо — не просто теоретик. За его плечами 20 лет сотрудничества с ведущими фармацевтическими компаниями мира, такими как AstraZeneca, Novartis, Sandoz, Wyeth и Merck. Этот опыт придает вес его рекомендациям в области профилактики рака.

Данная информация носит ознакомительный характер и не может рассматриваться как прямая медицинская рекомендация. Перед внесением любых существенных изменений в рацион питания следует проконсультироваться с лечащим врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями или аллергическими реакциями.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рак
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