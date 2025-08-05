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Живительная сила воды: врач рассказал, зачем на самом деле нужно пить воду сразу после сна — многие даже не знают

Живительная сила воды: врач рассказал, зачем на самом деле нужно пить воду сразу после сна — многие даже не знают

15:56, 05 авг 2025

Регулярное употребление стакана теплой воды по утрам — это небольшое, но эффективное изменение в повседневной рутине, которое может принести значительную пользу вашему здоровью.

Во время сна наше тело продолжает функционировать, теряя при этом значительное количество жидкости через потоотделение и дыхание. Гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помойнецкая подчеркивает важность восполнения этих потерь сразу после пробуждения. По ее словам, утренний прием воды играет ключевую роль в нормализации работы всех систем организма, обеспечивая их необходимой влагой для оптимального функционирования.

Интересно отметить, что температура воды имеет немаловажное значение. Специалисты рекомендуют употреблять именно теплую воду, а не холодную или горячую. Теплая жидкость оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, стимулируя его активность. Она способствует расслаблению пищевода и желудка, а также усиливает выработку желчи, что в свою очередь помогает предотвратить проблемы с пищеварением, такие как запоры и нарушения обмена веществ.

В противовес теплой воде, холодная жидкость может вызвать нежелательные реакции организма. Она способна провоцировать спазмы в органах пищеварения и замедлять процесс усвоения пищи. Поэтому Помойнецкая настоятельно советует отдавать предпочтение теплой воде, подчеркивая, что эта простая привычка может значительно улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта и нормализовать метаболизм.

Справка. Вода, будучи простым соединением атомов водорода и кислорода, не имеет цвета, запаха и вкуса в своем чистом виде. Однако ее роль в нашем организме трудно переоценить.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: вода
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