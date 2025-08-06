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Мозг будет работать как в юности: Эту кашу советуют есть врачи — залил водой — и готово

Мозг будет работать как в юности: Эту кашу советуют есть врачи — залил водой — и готово

16:08, 06 авг 2025

Специалисты в области питания постоянно подчеркивают важность включения зерновых культур в рацион для поддержания здоровья. Недавно эксперт по диетологии поделилась своим мнением о преимуществах одной конкретной крупы.

По словам диетолога, овсяная каша обладает рядом полезных свойств. Эксперт также предоставила рекомендации по оптимальному способу приготовления этого блюда, позволяющему сохранить максимум питательных веществ.

Специалист отметила, что термическая обработка может снизить питательную ценность продукта. Поэтому она предлагает простые способы приготовления: залить овсяные хлопья горячей водой или слегка подогреть с молоком. Интересный вариант — так называемая «ночная каша», когда хлопья замачивают с вечера для утреннего употребления.

Овсянка богата углеводами и клетчаткой, что благотворно влияет на пищеварительную систему и обеспечивает продолжительное чувство насыщения. Кроме того, содержащийся в ней витамин В может положительно воздействовать на работу мозга, а бета-глюкан способствует улучшению состава крови.

Важно отметить, что данная информация носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией. Для получения индивидуальных советов по питанию следует обратиться к квалифицированному специалисту.

«Просто царь-каша»: врач выбрал самую полезную кашу — закрывает все потребности организма в нутриентах, а побочек — 0

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Автор: Алия Карачурина
Теги: каша овсянка
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