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Сжигает жир, защищает от рака: Этот орех нужно есть каждый день — вкусный и полезный

Сжигает жир, защищает от рака: Этот орех нужно есть каждый день — вкусный и полезный

11:21, 06 авг 2025

Недавнее исследование, опубликованное в научном издании, раскрывает малоизвестные преимущества употребления фундука. Этот распространенный орех, оказывается, обладает рядом полезных свойств, которые могут положительно влиять на здоровье человека.

Согласно данным исследования, регулярное умеренное потребление фундука может способствовать укреплению костной ткани, снижению риска онкологических заболеваний и даже помочь в контроле веса. Эти эффекты объясняются богатым химическим составом ореха, включающим белки, клетчатку, ненасыщенные жирные кислоты и ряд важных микроэлементов.

Особо отмечается роль магния, железа и кальция в поддержании здоровья костей, а также антиоксидантов и витамина Е в профилактике рака. Кроме того, высокое содержание пищевых волокон в фундуке может благотворно влиять на пищеварительную систему и способствовать более быстрому насыщению.

Данная информация носит информационный характер и не может рассматриваться как медицинская рекомендация. Для получения персонализированных советов по питанию следует обратиться к квалифицированному специалисту.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: rutube
Теги: фундук
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