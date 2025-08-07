Все новости Уфы и Башкортостана
Это не работает: популярный теледоктор Александр Мясников объяснил, как определить у себя депрессию — ответьте всего на 2 вопроса

11:06, 07 авг 2025

Известный телеведущий и врач Александр Мясников поделился важной информацией о депрессии, которая может помочь многим вовремя распознать тревожные симптомы.

По словам Мясникова, существует простой, но эффективный метод первичной диагностики депрессии, который используют терапевты. Он заключается всего в двух вопросах. Первый: «Испытывали ли вы чувство безнадежности в течение последних трех недель?» Второй: «Перестали ли вы получать удовольствие от привычных занятий?» Утвердительные ответы на эти вопросы — серьезный повод для беспокойства и обращения к специалисту-психиатру.

Интересно, что Мясников также затронул тему так называемого «статистического колокола». Согласно этой концепции, 90% населения попадает в категорию «нормы». Однако есть и отклонения: примерно 5% людей можно отнести к категории «неисправимых оптимистов», а у другие 5% наблюдаются признаки депрессии.

Врач предостерегает от крайностей. Он отмечает, что на одном полюсе находятся люди с биполярным расстройством — состоянием, при котором чередуются периоды эмоциональных подъемов и спадов. На другом — те, кто страдает от депрессии. Мясников подчеркивает опасность позиции «авось пронесет» в отношении своего психического здоровья, так как подобный подход может привести к серьезным последствиям.

Автор: Алия Карачурина
Теги: мясников
