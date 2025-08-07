Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

«Никакие болезни не лечит»: Малышева и Гандельман развеяли популярный миф о головной боли — этот метод может быть опасен

«Никакие болезни не лечит»: Малышева и Гандельман развеяли популярный миф о головной боли — этот метод может быть опасен

10:39, 07 авг 2025

На протяжении тысячелетий люди верили в чудодейственную силу пчелиного яда. Еще в древнем Египте и Греции его применяли для лечения различных недугов. Несмотря на стремительное развитие современной медицины, интерес к этому природному средству не угасает и по сей день. Многие считают, что пчелиный яд способен облегчить воспалительные процессы и даже избавить от головной боли. Но так ли это на самом деле?

Недавно в эфире популярной телепрограммы «Жить здорово!» на Первом канале эксперты решили разобраться в этом вопросе. Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман поделились своим профессиональным мнением о лечебных свойствах пчелиного яда.

Вердикт специалистов оказался неожиданным для многих зрителей. Врачи категорично заявили, что приписываемые пчелиному яду целебные свойства — не более чем миф. По их словам, заблуждение о чудодейственной силе этого вещества возникло из-за его сложного состава. Однако научные исследования не подтверждают его эффективность в лечении каких-либо заболеваний.

«Пчелиный яд не лечит болезни, не снижает частоту их обострений и не улучшает качество жизни пациентов», — подчеркнули эксперты.

Более того, они предупредили о потенциальной опасности его применения. В некоторых случаях пчелиный яд может вызвать серьезные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока, угрожающего жизни человека.

Для тех, кто не знаком с этим веществом, стоит отметить, что пчелиный яд представляет собой продукт, вырабатываемый специальными железами рабочих пчел. Это прозрачная жидкость с легким желтоватым оттенком. При аллергии на пчелиный яд могут возникнуть такие симптомы, как головная боль, крапивница и боли в суставах.

Эффекта не будет: почему не стоит сочетать овсянку с молоком — только испортите полезное блюдо

Читайте также:

Эффекта не будет: почему не стоит сочетать овсянку с молоком — только испортите полезное блюдо
Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Читайте также

Эффекта не будет: почему не стоит сочетать овсянку с молоком — только испортите полезное блюдо
Здоровье
Эффекта не будет: почему не стоит сочетать овсянку с молоком — только испортите полезное блюдо
Этот продукт поможет снизить риск развития сахарного диабета — добавьте его в свой рацион питания
Это интересно
Этот продукт поможет снизить риск развития сахарного диабета — добавьте его в свой рацион питания
Когда лучше принимать препараты от давления – Малышева рассказала о двух особо опасных периодах
Это интересно
Когда лучше принимать препараты от давления – Малышева рассказала о двух особо опасных периодах
Кардиологи назвали 3 мощных продукта для здорового сердца - избавьтесь от риска сердечной недостаточности раз и навсегда
Это интересно
Кардиологи назвали 3 мощных продукта для здорового сердца - избавьтесь от риска сердечной недостаточности раз и навсегда


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен