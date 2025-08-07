«Никакие болезни не лечит»: Малышева и Гандельман развеяли популярный миф о головной боли — этот метод может быть опасен

10:39, 07 авг 2025

На протяжении тысячелетий люди верили в чудодейственную силу пчелиного яда. Еще в древнем Египте и Греции его применяли для лечения различных недугов. Несмотря на стремительное развитие современной медицины, интерес к этому природному средству не угасает и по сей день. Многие считают, что пчелиный яд способен облегчить воспалительные процессы и даже избавить от головной боли. Но так ли это на самом деле?

Недавно в эфире популярной телепрограммы «Жить здорово!» на Первом канале эксперты решили разобраться в этом вопросе. Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман поделились своим профессиональным мнением о лечебных свойствах пчелиного яда.

Вердикт специалистов оказался неожиданным для многих зрителей. Врачи категорично заявили, что приписываемые пчелиному яду целебные свойства — не более чем миф. По их словам, заблуждение о чудодейственной силе этого вещества возникло из-за его сложного состава. Однако научные исследования не подтверждают его эффективность в лечении каких-либо заболеваний.

«Пчелиный яд не лечит болезни, не снижает частоту их обострений и не улучшает качество жизни пациентов», — подчеркнули эксперты.

Более того, они предупредили о потенциальной опасности его применения. В некоторых случаях пчелиный яд может вызвать серьезные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока, угрожающего жизни человека.

Для тех, кто не знаком с этим веществом, стоит отметить, что пчелиный яд представляет собой продукт, вырабатываемый специальными железами рабочих пчел. Это прозрачная жидкость с легким желтоватым оттенком. При аллергии на пчелиный яд могут возникнуть такие симптомы, как головная боль, крапивница и боли в суставах.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen