«Содержит важный гормон»: эксперты рассказали, что может произойти, если есть киви на ночь — избавит от знакомой всем проблемы

11:07, 17 авг 2025

Недавние исследования китайских ученых пролили свет на удивительные свойства киви, употребляемого перед сном. Эксперимент, в ходе которого участники ели по два плода киви перед отходом ко сну, показал значительное улучшение качества сна. Роспотребнадзор подтверждает эти данные, акцентируя внимание на научно доказанных преимуществах такой привычки.

Ключ к разгадке кроется в биохимическом составе киви. Этот фрукт богат серотонином, известным как «гормон радости». Серотонин играет важную роль в выработке мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Таким образом, киви становится природным помощником в борьбе с бессонницей, помогая организму настроиться на здоровый ночной отдых.

Но польза киви не ограничивается лишь улучшением сна. Специалисты Санэпидемслужбы характеризуют этот фрукт как настоящую сокровищницу витаминов, минералов и микроэлементов. Последние исследования выявили положительное влияние киви на работу щитовидной железы, укрепление иммунитета и поддержание стройной фигуры.

Более того, регулярное употребление киви благотворно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также мочеполовой и эндокринной систем. Как природный антиоксидант, киви способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей, а также поддерживает здоровье полости рта.

Для тех, кто ищет дополнительные способы улучшить качество сна, эксперты Роспотребнадзора рекомендуют комбинировать вечернее употребление киви с чашкой ромашкового чая — еще одного натурального средства для нормализации сна.

Автор: Алия Карачурина
Теги: киви здоровье
