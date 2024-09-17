Стала известна причина осенних обострений проблем с ЖКТ, включая язву

12:02, 17 сен 2024

С приходом осени многие из нас замечают, что привычные блюда начинают вызывать дискомфорт, а знакомые ощущения в желудке становятся все более неприятными. Осенние обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта — явление, к сожалению, распространенное. Но почему именно осень становится таким «трудным» временем для нашего пищеварения? Гастроэнтеролог Екатерина Кашух раскрывает основные причины этой сезонной проблемы.

Иммунитет и вирусы: неожиданная связь

Как объясняет врач, ключевую роль в осенних обострениях играет наша иммунная система. С наступлением холодов организм становится более уязвимым перед вирусными инфекциями, и каждая вспышка ОРВИ оставляет свой след. Активизирующиеся очаги воспаления не ограничиваются дыхательными путями, они затрагивают и пищеварительную систему. Вирусы повышают проницаемость кишечной стенки, что создает благоприятную почву для обострения хронических заболеваний ЖКТ.

Стресс: скрытый враг желудка

Второй важный фактор, который усугубляет проблемы с пищеварением осенью — это стресс. Конец отпусков, начало учебного года, изменение погодных условий — все это создает дополнительную нагрузку на нервную систему. А она, в свою очередь, тесно связана с работой ЖКТ. Нервное напряжение провоцирует воспалительные процессы в желудке и кишечнике, и одним из первых «откликается» синдром раздраженного кишечника.

Важно помнить, что язва желудка стоит особняком в этом списке. Это заболевание, к сожалению, не зависит от сезона и требует постоянного внимания и лечения.

Автор: Алия Карачурина