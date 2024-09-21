Как избавиться от вдовьего горба: советы эксперта

10:43, 21 сен 2024

Вдовий горб, или холка, — это не просто косметический дефект, но и потенциальный источник боли и дискомфорта. Это образование, вызванное отложением жировой ткани и изменением подкожной структуры в области нижних шейных и верхних грудных позвонков.

По словам невролога, остеопата и мануального терапевта Андрея Галкина, холка часто сопровождается не только внешними проявлениями, но и болью, ощущением скованности в шее, а также сильным хрустом при поворотах головы. Более того, она может привести к таким патологиям, как искривление позвоночника и бессонница.

Основная причина образования холки кроется в спазмировании мышц под ключицами и опущенных плечах. Это, в свою очередь, может быть вызвано слабостью мышц спины и шеи, которые не справляются с нагрузкой от опущенных плеч, переутомлением шейных мышц из-за длительного пребывания в неестественных позах (например, при работе за компьютером) и избыточным весом.

Для устранения холки необходимо решить проблему напряжения и слабости мышц шеи и спины. Существует множество способов расслабления и повышения эластичности мышц, среди которых наиболее доступными являются регулярный массаж, йога и специальные упражнения для шеи и спины. Йога, в частности, считается одним из эффективных методов для освобождения плечевого пояса, подавленного из-за спазмов мышц в области ключиц.

Однако важно помнить, что упражнения для шеи и плеч должны подбираться врачом с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья пациента. В запущенных случаях даже дорогие массажи могут дать лишь временный эффект, и тогда может потребоваться хирургическое вмешательство.

В любом случае, при появлении первых признаков холки рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и назначения соответствующего лечения.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru