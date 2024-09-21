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Ученые рассказали, сколько чашек кофе нужно пить для защиты от инсульта

Ученые рассказали, сколько чашек кофе нужно пить для защиты от инсульта

11:36, 21 сен 2024

Последние исследования ученых из Университета Сучжоу в Китае подтверждают, что ежедневное употребление двух-трех чашек кофе может стать надежным щитом в борьбе с кардиометаболическими заболеваниями. К ним относятся такие серьезные патологии, как диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца и инсульт.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках более 172 тысяч человек. Информация была предоставлена Британским Биобанком — крупнейшим в мире хранилищем биологических образцов.

Исследователи обнаружили, что даже небольшие дозы кофеина оказывают положительное влияние на здоровье, снижая риск развития так называемой кардиометаболической мультиморбидности. Этот термин обозначает наличие у человека двух или более хронических заболеваний, связанных с обменом веществ и сердечно-сосудистой системой.

Ученые подчеркивают, что именно в двух-трех стандартных чашках кофе содержится то количество кофеина, которое необходимо для профилактики этих опасных патологий. Участники исследования, которые ежедневно потребляли кофе в таких дозировках, имели на 48,1% меньший риск развития кардиометаболической мультиморбидности по сравнению с теми, кто не пил кофе вовсе.

Автор: Алия Карачурина
Теги: кофе здоровье инсульт
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