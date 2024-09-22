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Названа опасность использования популярного жаропонижающего

Названа опасность использования популярного жаропонижающего

12:38, 22 сен 2024

Анальгин, знакомый многим как быстрое решение от боли и жара, таит в себе ряд потенциальных опасностей, особенно при неправильном использовании.

Как отмечает врач-терапевт Арутюн Варданян, этот препарат, относящийся к группе нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), имеет ряд серьезных побочных эффектов, которые могут нанести существенный вред здоровью.

Одной из главных проблем является риск развития миелосупрессии, состояния, при котором угнетается функция костного мозга. Это может привести к снижению уровня лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в крови, что чревато серьезными последствиями для иммунитета, кислородного обмена и свертываемости крови. Именно из-за этого риска анальгин практически не используется в англоязычных странах.

Особую опасность представляет прием анальгина при болях в животе, особенно если их причина — внутреннее кровотечение. Препарат может усилить кровотечение, усугубив состояние пациента. Кроме того, анальгин может негативно повлиять на желудочно-кишечный тракт, вызвав обострение язвенной болезни или диспепсию, проявляющуюся болью и дискомфортом в верхней части живота.

Сердечно-сосудистая система также подвергается риску при приеме анальгина. Он может спровоцировать повышение артериального давления у людей с гипертонией и вызвать тромбоцитопению — снижение уровня тромбоцитов, что приводит к повышенной кровоточивости. Еще одним серьезным осложнением может стать почечная недостаточность, вызванная сужением почечных сосудов под воздействием препарата.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: анальгин здоровье
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