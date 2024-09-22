Врач назвала заболевания, которые приводят к низкому давлению
13:01, 22 сен 2024
Низкое артериальное давление, или гипотония, может быть как вариантом нормы, так и симптомом серьезных заболеваний. Важно понимать, когда стоит беспокоиться, а когда нет.
Что такое гипотония и чем она опасна?
Гипотония — это состояние, при котором артериальное давление опускается ниже 100/60 мм рт. ст. Основные симптомы — головокружение, слабость, головные боли, тошнота, потемнение в глазах. Особенно часто эти симптомы возникают при резкой смене положения тела.
Причины низкого давления
Причины гипотонии могут быть разнообразными. Среди них:
Заболевания: проблемы с щитовидной железой, сердечно-сосудистые заболевания, анемия.
Острые состояния: кровопотеря, сильная боль, аллергическая реакция, острая сердечная недостаточность.
Образ жизни: недоедание, большие порции пищи, недостаток сна, малоподвижность, обезвоживание.
Прием лекарств: некоторые препараты могут снижать давление.
Когда гипотония — вариант нормы?
Если вы прошли обследование, исключили все опасные состояния и не принимаете лекарства, снижающие давление, то ваша гипотония может быть индивидуальной особенностью организма. В таком случае важно прислушиваться к своему телу и делать паузы для отдыха при появлении симптомов.
Как помочь себе при низком давлении?
- Вставайте с постели или стула медленно.
- Пейте больше воды.
- Выпейте чашку кофе или чая.
- Съешьте что-нибудь соленое.
- Лягте на спину, подняв ноги выше уровня головы.
Важно! Не злоупотребляйте кофе, чаем и солеными продуктами. Если симптомы гипотонии беспокоят вас часто или сильно выражены, обязательно обратитесь к врачу.
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