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Врач назвал опасное заболевание, которым страдает половина россиян

Врач назвал опасное заболевание, которым страдает половина россиян

23:08, 22 сен 2024

Изжога и отрыжка — знакомые многим ощущения, которые часто списывают на погрешности в диете или стресс. Однако эти симптомы могут быть сигналами о серьезной проблеме — гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая, по словам гастроэнтеролога Евгения Белоусова, затрагивает почти половину россиян.

ГЭРБ развивается, когда содержимое желудка, включая кислоту, забрасывается обратно в пищевод, вызывая раздражение и воспаление его слизистой оболочки. Лишний вес, злоупотребление алкоголем, курение и переедание увеличивают риск развития этого заболевания. Также ГЭРБ может быть спровоцирована интенсивными физическими нагрузками или перенесенными операциями на органах пищеварения.

Несвоевременное лечение ГЭРБ чревато серьезными осложнениями, включая кровотечения, язвы, сужение пищевода и даже предраковое состояние, известное как пищевод Барретта. В конечном итоге это может привести к развитию рака пищевода.

Отдельно стоит отметить, что потеря веса в сочетании с кислой отрыжкой может указывать на рак желудка, как подчеркнула онколог Пащенко. Раннее выявление и оперативное лечение значительно повышают шансы на полное выздоровление. Курение, нерегулярное питание, избыток животных жиров, соли, острых приправ и пережаренных продуктов, а также переедание и плохое пережевывание пищи — все это факторы, увеличивающие риск развития рака желудка.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье изжога
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