Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ

10:27, 24 сен 2024

Грипп — это не просто очередная простуда. Это серьезное вирусное заболевание, которое начинается резко и может привести к серьезным осложнениям. Инфекционист и руководитель клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет ключевые отличия между гриппом и обычной острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ).

Резкое начало заболевания

По словам Позднякова, грипп проявляется внезапно. Заболевший человек может точно указать время, когда он почувствовал себя плохо. Симптомы включают высокую температуру, которая может достигать 40°C, а также слабость, ломоту в теле и головную боль. Эти признаки указывают на острое начало болезни, что отличает грипп от менее серьезных ОРВИ, которые могут развиваться постепенно.

Симптоматика и течение болезни

Кашель при гриппе обычно появляется на вторые или третьи сутки после начала заболевания. В отличие от других вирусных инфекций, насморк при гриппе чаще всего умеренный, как и боли в горле. Однако важно помнить, что с течением времени грипп может привести к бактериальным осложнениям, таким как тонзиллит, синусит, фарингит или даже пневмония.

Профилактика осложнений

Поздняков подчеркивает важность раннего начала противовирусной терапии в первые дни болезни для предотвращения осложнений. Антибиотики следует принимать только после консультации с врачом и получения результатов анализов, так как они эффективны против бактерий, а не вирусов.

Автор: Вадим Рудаков