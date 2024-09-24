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Доктор Мясников заявил, что домашний кот или собака помогут гипертоникам снизить давление

Доктор Мясников заявил, что домашний кот или собака помогут гипертоникам снизить давление

22:29, 24 сен 2024

Известный теледоктор и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников поделился неожиданным советом для всех, кто страдает от повышенного давления. По его мнению, завести домашнего питомца — это не просто способ обрести верного друга, но и эффективный метод борьбы с гипертонией.

Мясников объясняет свою позицию тем, что домашние животные, будь то кошки или собаки, способны кардинально изменить жизнь своего владельца. Они наполняют каждый день положительными эмоциями, мотивируют к активному образу жизни и становятся источником постоянного общения, что особенно важно для пожилых людей.

Теледоктор подчеркивает, что в некоторых случаях наличие домашнего питомца позволяет сократить количество принимаемых лекарств от давления. Это связано с тем, что животные помогают бороться с основными причинами гипертонии: стрессом, недостатком физической активности и социальной изоляцией.

Напомним, что гипертония — это серьезное заболевание, которое может привести к инфаркту, инсульту и другим опасным осложнениям. Среди основных факторов риска — стресс, лишний вес, малоподвижный образ жизни, заболевания эндокринной системы и почек, наследственность и высокий уровень холестерина.

Идеальным показателем артериального давления считается 120/80 мм рт. ст. Как повышенное, так и пониженное давление может представлять угрозу для здоровья.

Конечно, завести домашнее животное — это ответственный шаг, который требует времени и ресурсов. Однако, если вы готовы к такой ответственности, ваш новый пушистый друг может стать не только источником радости, но и надежным союзником в борьбе за здоровье.

Помните, что данная статья носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. При наличии проблем со здоровьем обязательно обратитесь к врачу.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: гипертония мясников
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