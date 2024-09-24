Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Диетолог пообещала, что при полном отказе от хлеба можно похудеть на 4 килограмма за месяц

Диетолог пообещала, что при полном отказе от хлеба можно похудеть на 4 килограмма за месяц

22:57, 24 сен 2024

Диетолог Асият Хачирова поделилась с NEWS.ru своим профессиональным мнением о том, как избавиться от лишних килограммов без изнурительных диет и тренировок. По ее словам, отказ от хлебобулочных изделий может привести к потере веса до четырех килограммов за месяц.

Почему именно хлеб? Хачирова объясняет, что мучные продукты, несмотря на свою высокую калорийность, обладают низкой питательной ценностью и не способны обеспечить длительное чувство насыщения. Это приводит к перееданию и, как следствие, к набору веса.

Вместо хлеба диетолог рекомендует включить в рацион крупы, такие как гречка, перловка, овсянка длительной варки, бурый рис, а также кукурузные, ячменные и пшеничные крупы. Эти продукты богаты пищевыми волокнами, которые способствуют длительному насыщению и улучшают пищеварение.

Кроме того, макароны из твердых сортов пшеницы также могут быть частью сбалансированного рациона при похудении. Они имеют более низкий гликемический индекс по сравнению с обычными макаронами и белым хлебом, что означает, что они не вызывают резкого скачка уровня сахара в крови.

Важно понимать, что высокий гликемический индекс мучных продуктов приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови, что, в свою очередь, может спровоцировать чувство голода и переедание. Кроме того, недостаток пищевых волокон в мучных изделиях может вызвать проблемы с пищеварением, такие как запоры.

Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт

Читайте также:

Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье хлеб
Читайте также

Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт
Здоровье
Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт
Эти 4 продукта помогут контролировать аппетит: включите их в рацион и похудеете в два счета
Это интересно
Эти 4 продукта помогут контролировать аппетит: включите их в рацион и похудеете в два счета
Звездный диетолог рассказала о чудо-каше: быстро избавит от лишних килограммов и обогатит витаминами
Это интересно
Звездный диетолог рассказала о чудо-каше: быстро избавит от лишних килограммов и обогатит витаминами
Диетолог раскрыл секрет идеальной фигуры: всего один продукт и живот станет плоским без диет
Это интересно
Диетолог раскрыл секрет идеальной фигуры: всего один продукт и живот станет плоским без диет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok