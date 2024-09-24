Диетолог пообещала, что при полном отказе от хлеба можно похудеть на 4 килограмма за месяц

22:57, 24 сен 2024

Диетолог Асият Хачирова поделилась с NEWS.ru своим профессиональным мнением о том, как избавиться от лишних килограммов без изнурительных диет и тренировок. По ее словам, отказ от хлебобулочных изделий может привести к потере веса до четырех килограммов за месяц.

Почему именно хлеб? Хачирова объясняет, что мучные продукты, несмотря на свою высокую калорийность, обладают низкой питательной ценностью и не способны обеспечить длительное чувство насыщения. Это приводит к перееданию и, как следствие, к набору веса.

Вместо хлеба диетолог рекомендует включить в рацион крупы, такие как гречка, перловка, овсянка длительной варки, бурый рис, а также кукурузные, ячменные и пшеничные крупы. Эти продукты богаты пищевыми волокнами, которые способствуют длительному насыщению и улучшают пищеварение.

Кроме того, макароны из твердых сортов пшеницы также могут быть частью сбалансированного рациона при похудении. Они имеют более низкий гликемический индекс по сравнению с обычными макаронами и белым хлебом, что означает, что они не вызывают резкого скачка уровня сахара в крови.

Важно понимать, что высокий гликемический индекс мучных продуктов приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови, что, в свою очередь, может спровоцировать чувство голода и переедание. Кроме того, недостаток пищевых волокон в мучных изделиях может вызвать проблемы с пищеварением, такие как запоры.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru