Ученые сообщили, что спирулина, чиа и корейская закуска помогают убрать живот
11:12, 25 сен 2024
Ученые из Nutrition Research обнаружили три суперфуда, способных помочь нам избавиться от лишнего жира на талии и обрести желанную форму.
Первый помощник – это спирулина, сине-зеленая водоросль, настоящий кладезь полезных веществ. Богатая белком, витаминами, минералами и антиоксидантами, она эффективно подавляет аппетит, помогая контролировать количество потребляемой пищи.
Второй суперфуд – это семена чиа, крошечные, но мощные источники клетчатки, жирных кислот омега-3 и ценных микроэлементов. Они стимулируют обмен веществ, превращая наш организм в настоящую машину по сжиганию жира.
И, наконец, кимчи - острая корейская закуска из ферментированной капусты. Как и другие ферментированные овощи, она богата витаминами А, В, С и пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и способствуют уменьшению объемов тела.
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