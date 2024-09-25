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Ученые сообщили, что спирулина, чиа и корейская закуска помогают убрать живот

Ученые сообщили, что спирулина, чиа и корейская закуска помогают убрать живот

11:12, 25 сен 2024

Ученые из Nutrition Research обнаружили три суперфуда, способных помочь нам избавиться от лишнего жира на талии и обрести желанную форму.

Первый помощник – это спирулина, сине-зеленая водоросль, настоящий кладезь полезных веществ. Богатая белком, витаминами, минералами и антиоксидантами, она эффективно подавляет аппетит, помогая контролировать количество потребляемой пищи.

Второй суперфуд – это семена чиа, крошечные, но мощные источники клетчатки, жирных кислот омега-3 и ценных микроэлементов. Они стимулируют обмен веществ, превращая наш организм в настоящую машину по сжиганию жира.

И, наконец, кимчи - острая корейская закуска из ферментированной капусты. Как и другие ферментированные овощи, она богата витаминами А, В, С и пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и способствуют уменьшению объемов тела.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье похудение диета
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