Врач-кардиолог Тимофеева рассказала россиянам о влиянии перенесённого COVID-19 на сердце

14:20, 25 сен 2024

Коронавирус, казалось бы, отступил, но его последствия продолжают преследовать нас. В частности, врачи бьют тревогу: даже легкая форма COVID-19 может нанести серьезный удар по сердечно-сосудистой системе.

Кардиолог Екатерина Тимофеева в интервью порталу Tverigrad.ru подчеркнула, что во время пандемии у пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдались такие осложнения, как сердечный приступ, инсульт и сердечная аритмия. Но даже после выздоровления от коронавируса врачи отметили рост числа пациентов с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью.

Тимофеева настаивает, что все сердечные недуги, в том числе возникшие на фоне COVID-19, требуют полноценного диспансерного наблюдения и лечения. В свете нового роста случаев заболевания коронавирусом, особенно важно соблюдать меры профилактики: избегать контакта с больными, носить защитные маски и не игнорировать рекомендации по лечению болезней сердца.

Ситуация усугубляется появлением новых вариантов коронавируса, таких как XEC, который быстро распространяется и имеет симптомы, схожие с подвариантами «омикрона».

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Автор: Алия Карачурина