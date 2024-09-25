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Спите отдельно: почему совместный сон с собакой опасен для вас и для питомца

Спите отдельно: почему совместный сон с собакой опасен для вас и для питомца

15:40, 25 сен 2024

Многие из нас любят своих питомцев настолько, что готовы разделить с ними не только диван, но и кровать. Однако, как предупреждает доктор Дебора Ли, такая близость может обернуться неприятными последствиями для здоровья человека.

В первую очередь, опасность представляют шерсть и перхоть собаки. Они могут вызывать аллергические реакции, астму и дерматит, особенно у людей, склонных к этим заболеваниям. Постоянный контакт с аллергенами во время сна может усугубить симптомы и привести к серьезным осложнениям.

Кроме того, собаки могут быть носителями различных паразитов и микроорганизмов, включая сальмонеллу. В тесном контакте во время сна риск заражения значительно возрастает. Особенно это опасно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Не стоит забывать и о комфорте самого питомца. Сон в одной постели с человеком может быть для собаки стрессом. Непривычная близость, неудобное положение тела, ограниченное пространство – все это может привести к беспокойству и нарушению сна животного.

Чтобы обезопасить себя и своего питомца, доктор Ли рекомендует регулярно посещать ветеринара. Специалист поможет избавиться от паразитов, вылечить перхоть и даст рекомендации по уходу за шерстью собаки.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
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