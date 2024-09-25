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Ученые из Китая объяснили, зачем гипертоникам пить по чашке кофе каждый день

Ученые из Китая объяснили, зачем гипертоникам пить по чашке кофе каждый день

15:48, 25 сен 2024

Китайские ученые из Университета Нинся сделали удивительное открытие: чашка свежесваренного кофе без сахара и сливок может стать настоящим щитом против деменции, особенно для людей с повышенным давлением.

Исследователи проанализировали медицинские данные полумиллиона китайцев, половина из которых страдала гипертонией. Оказалось, что именно гипертоники чаще всего сталкиваются с болезнью Альцгеймера. Но ежедневная чашка кофе способна значительно снизить этот риск.

Важно отметить, что речь идет именно о натуральном кофе, свежемолотом каждое утро. Растворимый кофе, к сожалению, не обладает таким же защитным эффектом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией, и это число стремительно растет. Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный вид деменции, но существуют и другие формы потери памяти. Эксперты прогнозируют, что уже через шесть лет число больных деменцией может превысить 78 миллионов.

Примечание: Эта статья носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: dailymail.co.uk
Теги: здоровье кофе
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