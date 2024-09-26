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Диетолог Лариса Некрасова: отказ от этих продуктов может значительно снизить вероятность развития рака

Диетолог Лариса Некрасова: отказ от этих продуктов может значительно снизить вероятность развития рака

23:16, 26 сен 2024

В современном мире, где здоровье становится все более ценным ресурсом, вопросы профилактики серьезных заболеваний выходят на первый план. Особое внимание уделяется онкологическим заболеваниям, которые остаются одной из главных угроз здоровью населения. Однако, как утверждают специалисты, многое в наших силах, когда речь идет о снижении риска развития рака.

Лариса Некрасова, ведущий диетолог компании Food Xplorer, поделилась своим экспертным мнением о том, как правильное питание может стать мощным инструментом в борьбе с онкологическими заболеваниями. По ее словам, ключ к успеху кроется не столько в том, что мы едим, сколько в том, от чего мы отказываемся.

"Сахар - это первое, что нужно исключить из своего рациона", - утверждает Некрасова.

Она объясняет, что этот продукт является основным источником хронического воспаления в организме, которое, в свою очередь, создает благоприятную среду для развития раковых клеток. Вместе с сахаром под запрет попадают и кондитерские изделия, богатые быстрыми углеводами.

"Такая пища буквально сжигает наш иммунитет, лишая организм защиты от воспалительных процессов и, как следствие, от онкологии", - поясняет эксперт.

Не менее важно, по мнению диетолога, ограничить потребление продуктов, богатых насыщенными жирными кислотами. К ним относятся сливочное масло, жирное мясо (свинина, говядина, баранина), а также фастфуд, изобилующий трансжирами. Все эти продукты наносят серьезный удар по иммунной системе, ослабляя защитные механизмы организма.

Отдельного внимания заслуживает вопрос употребления алкоголя. Некрасова настоятельно рекомендует полностью исключить спиртные напитки из рациона.

"Алкоголь губительно воздействует на печень, которая играет ключевую роль в защите организма от токсинов. Когда этот барьер ослабевает, канцерогены получают прямой доступ к кровотоку", - предупреждает специалист.

Эксперт подчеркивает, что изменение пищевых привычек - это не просто рекомендация, а необходимость для тех, кто серьезно относится к профилактике рака. Отказ от вредных продуктов в сочетании со сбалансированным питанием и здоровым образом жизни может значительно снизить риск развития онкологических заболеваний.

В заключение Лариса Некрасова отмечает, что борьба с раком начинается на нашей тарелке. Каждый день мы делаем выбор в пользу здоровья или болезни, и важно, чтобы этот выбор был осознанным и правильным.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рак советы онкология продукты
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