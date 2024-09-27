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Доктор Мясников назвал продукты, которые могут вызвать деменцию и другие нарушения памяти

Доктор Мясников назвал продукты, которые могут вызвать деменцию и другие нарушения памяти

21:58, 27 сен 2024

Согласно наблюдениям доктора Мясникова, ведущего популярной программы «О самом главном», некоторые продукты могут существенно повысить вероятность возникновения проблем с памятью и когнитивных нарушений. Особую опасность представляют изделия из переработанного мяса, которые прочно вошли в рацион многих людей.

Мясников настоятельно рекомендует значительно уменьшить потребление или вовсе исключить из меню такие продукты, как сардельки, сосиски и ветчина. Эти привычные для многих закуски могут нести скрытую угрозу для здоровья мозга. Кроме того, врач предупреждает о негативном влиянии сладких газированных напитков и субпродуктов на когнитивные функции.

Интересно отметить, что не только пищевые привычки играют роль в сохранении ясности ума. Мясников подчеркивает важность контроля артериального давления, так как гипертония также является фактором риска развития деменции. Это напоминание о необходимости регулярного мониторинга своего здоровья и своевременного обращения к врачу.

Однако не все так мрачно. Теледоктор предлагает и позитивные рекомендации. Он советует обратить внимание на средиземноморскую диету, богатую продуктами с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Такой подход к питанию может стать надежной защитой для мозга от преждевременного старения.

Важно помнить, что деменция — серьезное заболевание, которое может значительно сократить продолжительность жизни. В среднем, после постановки диагноза пациенты живут около восьми лет. При этом болезнь прогрессирует от бессимптомной стадии до тяжелых нарушений, затрагивающих не только память, но и способность мыслить в целом.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: мясников деменция питание
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