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Какая норма сливочного масла в день считается оптимальной? Отвечает эндокринолог Финогентова

Какая норма сливочного масла в день считается оптимальной? Отвечает эндокринолог Финогентова

22:15, 27 сен 2024

Регина Финогентова, врач-эндокринолог и нутрициолог Центра молекулярной диагностики CMD Текстильщики ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, в недавнем интервью «Газете.ru» поделилась экспертным мнением о роли сливочного масла в ежедневном рационе. По словам специалиста, этот продукт не только можно, но и нужно включать в меню, особенно это касается беременных женщин и детей.

Однако ключевым моментом в употреблении сливочного масла является умеренность. Финогентова рекомендует ограничить ежедневное потребление до 30 граммов. Превышение этой нормы может негативно сказаться на здоровье. При этом важно учитывать сочетаемость масла с другими продуктами. Эксперт отмечает, что оно отлично дополняет блюда, богатые крахмалом, но категорически не рекомендует комбинировать его с сахаром и растительными жирами, так как такое сочетание может нанести серьезный урон пищеварительной системе.

Интересно, что сливочное масло обладает рядом полезных свойств, о которых часто забывают. Ненасыщенные жиры, входящие в его состав, играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Они способствуют сохранению эластичности кровеносных сосудов, поддерживая их в тонусе. Кроме того, эти жиры выполняют защитную функцию для кишечника, помогая организму противостоять различным инфекциям.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: сливочное масло здоровье
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