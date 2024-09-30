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Ученые из США нашли внутри организма «переключатель» для снижения артериального давления

Ученые из США нашли внутри организма «переключатель» для снижения артериального давления

01:17, 30 сен 2024

Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии сделали важное открытие, касающееся механизма регуляции кровяного давления в организме человека. Они обнаружили, что определенные гены играют ключевую роль в производстве фермента ренина гладкомышечными клетками артерий. Этот фермент является критически важным компонентом естественной системы контроля артериального давления.

Интересно, что с течением времени гладкомышечные клетки теряют способность вырабатывать ренин в достаточном количестве. Это приводит к нарушению природного механизма снижения давления, что существенно повышает риск развития серьезных осложнений, включая инсульт.

Ученые полагают, что если удастся разработать методы управления активностью этих генов, это может привести к радикальному прорыву в профилактике и лечении гипертонии. Более того, такой подход может исключить необходимость в длительной медикаментозной терапии, которая часто сопровождается нежелательными побочными эффектами.

Важно отметить, что гладкомышечные клетки, о которых идет речь, играют ключевую роль во многих системах организма. Они присутствуют в стенках полых органов, кровеносных сосудов, а также в дыхательной, мочевыделительной и репродуктивной системах. Их уникальная структура, лишенная видимой полосатости, отличает их от других типов мышечных клеток и обуславливает их специфические функции.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: гипертония
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