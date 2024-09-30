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Сколько дней заразен человек при гриппе? Ответ врача Поповой

Сколько дней заразен человек при гриппе? Ответ врача Поповой

01:23, 30 сен 2024

С приходом осени наступает пора, когда риск подхватить вирусное заболевание значительно возрастает. Многие из нас сталкиваются с простудой, гриппом и другими инфекциями, но не всегда знают, как долго они могут представлять опасность для окружающих. Терапевт Екатерина Попова поделилась важной информацией о продолжительности заразного периода при различных вирусных заболеваниях.

Обычная простуда, несмотря на свою кажущуюся безобидность, может сделать нас переносчиками вируса на срок до 5 дней. При этом пик выделения вирусных частиц приходится на первые три дня после появления симптомов. К пятому дню риск заражения окружающих существенно снижается.

Грипп, известный своей способностью быстро распространяться, держит нас в статусе потенциальных распространителей инфекции дольше — от 5 до 7 дней с момента проявления первых признаков заболевания.

Ротавирусная инфекция, вызывающая не только повышение температуры, но и расстройства желудочно-кишечного тракта, делает человека заразным на протяжении всего периода проявления симптомов. Обычно этот срок составляет от 3 до 7 дней, но может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Особое внимание стоит уделить таким заболеваниям, как краснуха, корь и ветряная оспа. Краснуха лидирует по длительности заразного периода — до 21 дня с момента появления характерной сыпи. Корь представляет опасность для окружающих до четвертого дня после возникновения высыпаний, а ветрянка — до пятого дня после появления последних пузырьков.

Интересный факт: ветряная оспа и опоясывающий лишай вызываются одним и тем же вирусом. Человек, страдающий от опоясывающего лишая, может стать источником заражения ветрянкой для тех, кто не был привит или не болел ею ранее.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: грипп
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