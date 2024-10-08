Токсиколог Кутушов объяснил, почему хочется спать после обеда

15:54, 08 окт 2024

Сытный обед, уютный диван, и... неотвратимая зевота. Почему после вкусного и плотного обеда так тянет в сон? Врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов разобрался в механизмах, которые заставляют “клевать носом” после трапезы, и предупредил, когда сонливость после еды – это сигнал тревоги.

“Наш организм, после приема пищи, запускает сложный механизм, направленный на переваривание и усвоение питательных веществ. Этот процесс требует значительных ресурсов, в том числе и энергии. Именно здесь скрывается одна из причин сонливости после еды", – рассказывает врач.

Во-первых, поступление в кровь большого количества глюкозы, полученной из пищи, стимулирует выброс инсулина. Инсулин — это гормон, который регулирует уровень глюкозы в крови. Его задача — уменьшить концентрацию сахара, чтобы обеспечить его поступление в клетки для энергии. Однако, быстрое снижение уровня глюкозы в крови может привести к ощущению усталости и сонливости.

Во-вторых, после еды кровь перенаправляется к желудку и кишечнику, чтобы обеспечить переваривание пищи. Это приводит к уменьшению потока крови к мозгу, что также может вызвать усталость и сонливость.

Кроме того, некоторые продукты питания содержат вещества, которые способствуют сонливости. Например, триптофан, аминокислота, которая находится в турецком горохе, индейке и бананах, участвует в выработке мелатонина — гормона сна.

“Важно помнить, что каждый организм индивидуален и реакция на пищу у всех разная. Для одних сонливость после обеда — это неизбежное явление, а для других — редкость. Однако, не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что постоянная сонливость после еды может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем”, – отмечает Кутушов.

Например, если сонливость после еды сопровождается другими симптомами, такими как головокружение, слабость, повышенная потливость, то это может быть признаком низкого артериального давления.

Также, постоянная сонливость указывает на сахарный диабет, так как нарушение регуляции уровня глюкозы в крови приводит к чувству усталости и сонливости.

Кроме того, сонливость после еды может быть связана с нарушением функции щитовидной железы, так как именно она играет важную роль в регуляции обмена веществ и энергии в организме.

Поэтому, если упадок сил после еды становится регулярным явлением и не проходит со временем, необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и назначения лечения.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru