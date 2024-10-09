Мёд в чае — полезен или вреден? Объяснил гастроэнтеролог Садыков

10:05, 09 окт 2024

Мёд — это поистине уникальный продукт, который веками использовался в народной медицине для лечения различных заболеваний, особенно простудных. Его густая, сладкая текстура и неповторимый аромат ассоциируются с теплом и уютом, а целебные свойства передаются из поколения в поколение. Но насколько полезно добавлять его в горячий чай? Не теряет ли он при этом свои ценные свойства? Разобрался в вопросе к.м.н., врач-гастроэнтеролог, диетолог и клинический фармаколог Рустем Садыков.

Мёд является натуральным продуктом пчеловодства, это концентрированный цветочный нектар, преобразованный пчёлами. Он богат различными биологически активными веществами: витаминами (группы B, C, PP, каротин), минералами (калий, магний, кальций, железо), ферментами, органическими кислотами и фитонцидами. Именно это богатство обуславливает его целебные свойства.

Помимо прочего, мёд обладает антибактериальными, противовоспалительными, иммуномодулирующими и ранозаживляющими свойствами. Его часто используют для облегчения симптомов простуды и ОРВИ, таких как кашель, боль в горле и насморк.

Однако, ключевой вопрос заключается в воздействии температуры на мёд.

“Многие убеждены, что добавление мёда в кипяток полностью лишает его полезных свойств. На самом деле, ситуация несколько сложнее. Действительно, при длительном нагревании выше 60-70°C, мёд начинает терять часть своих полезных компонентов. Ферменты, которые играют важную роль в его биологической активности, разрушаются, а некоторые витамины окисляются”, — объясняет доктор.

Поэтому, заливать мёд кипятком и долго настаивать такой чай не рекомендуется. В результате вы получите сладкий напиток, но значительная часть полезных веществ будет утрачена. Это не означает, что мёд в горячем чае совершенно бесполезен. Если вы добавите его в уже остывший до 40-50°C напиток, то большинство полезных свойств сохранится.

Более того, тёплый чай с мёдом может оказывать дополнительное лечебное воздействие. Тепло способствует разжижению мокроты, а мёд смягчает раздражение горла. Важно помнить, что мёд не является лекарством, а лишь вспомогательным средством, способствующим облегчению симптомов.

“Следует учитывать индивидуальную непереносимость мёда. У некоторых людей может наблюдаться аллергическая реакция на мёд, проявляющаяся в виде кожной сыпи, зуда, отека или даже анафилактического шока”, — добавляет врач.

В любом случае, мёд остается ценным продуктом питания и незаменимым помощником в борьбе с простудными заболеваниями, но важно использовать его правильно, чтобы извлечь максимальную пользу. И помните, что при серьезных заболеваниях необходимо обращаться к врачу, а не полагаться только на народные средства.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru