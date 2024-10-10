Педиатр Ирина Юзуп объяснила, как справиться с осенним авитаминозом у детей
12:18, 10 окт 2024
Детский организм, находящийся в активном росте и развитии, особенно чувствителен к недостатку витаминов. Осенью эта проблема усугубляется из-за снижения потребления свежих фруктов и овощей, а также недостатка солнечного света, который необходим для синтеза витамина D. К.м.н., врач-педиатр, специалист интегративной медицины Ирина Юзуп отметила важность особого внимания к питанию детей именно в осенний период.
Например, дефицит витамина D, который синтезируется в организме под действием солнечных лучей, приводит к рахиту, нарушению формирования костей и зубов. Нехватка витамина А влияет на зрение, иммунитет и рост. Дефицит железа, необходимого для образования гемоглобина, приводит к анемии и общей слабости. А недостаток витаминов группы В нарушает работу нервной системы и приводит к повышенной раздражительности и усталости.
Важно понимать, что авитаминоз у детей — это не просто сезонная проблема, а серьезная угроза их здоровью и развитию. Поэтому своевременная профилактика и лечение авитаминоза являются ключом к здоровому будущему ребенка.
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