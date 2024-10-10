Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Педиатр Ирина Юзуп объяснила, как справиться с осенним авитаминозом у детей

Педиатр Ирина Юзуп объяснила, как справиться с осенним авитаминозом у детей

12:18, 10 окт 2024

Детский организм, находящийся в активном росте и развитии, особенно чувствителен к недостатку витаминов. Осенью эта проблема усугубляется из-за снижения потребления свежих фруктов и овощей, а также недостатка солнечного света, который необходим для синтеза витамина D. К.м.н., врач-педиатр, специалист интегративной медицины Ирина Юзуп отметила важность особого внимания к питанию детей именно в осенний период.

«Недостаток витаминов в организме ребенка может проявляться в разных формах: повышенная усталость, снижение концентрации внимания, раздражительность, потеря аппетита, нарушение сна, слабость мышц, побледнение кожи и другие симптомы. Если не обращать внимание на эти признаки, авитаминоз может привести к более серьезным последствиям», — объясняет доктор.

Например, дефицит витамина D, который синтезируется в организме под действием солнечных лучей, приводит к рахиту, нарушению формирования костей и зубов. Нехватка витамина А влияет на зрение, иммунитет и рост. Дефицит железа, необходимого для образования гемоглобина, приводит к анемии и общей слабости. А недостаток витаминов группы В нарушает работу нервной системы и приводит к повышенной раздражительности и усталости.

«Особое внимание к авитаминозу у детей в осенний период связано с тем, что организм после летних месяцев может быть истощен и нуждаться в дополнительном обогащении витаминами. Чтобы предотвратить данную проблему, важно обеспечить для ребенка сбалансированное питание, богатое свежими фруктами, овощами, молочными продуктами, мясом и рыбой, а также уделить внимание приему витаминных комплексов, но только по рекомендации врача», — отмечает Юзуп.

Важно понимать, что авитаминоз у детей — это не просто сезонная проблема, а серьезная угроза их здоровью и развитию. Поэтому своевременная профилактика и лечение авитаминоза являются ключом к здоровому будущему ребенка.

Еще больше новостей можно узнать в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на наши сообщества Вконтакте и Одноклассники.

Какая норма сливочного масла в день считается оптимальной? Отвечает эндокринолог Финогентова

Читайте также:

Какая норма сливочного масла в день считается оптимальной? Отвечает эндокринолог Финогентова
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье
Читайте также

Врач назвал три продукта с рекордным содержанием витамина D: сердце и сосуды скажут «спасибо»
Это интересно
Врач назвал три продукта с рекордным содержанием витамина D: сердце и сосуды скажут «спасибо»
Россиянам рассказали, в каком продукте содержится больше всего витамина D: целых 25 суточных доз в 100 граммах
Это интересно
Россиянам рассказали, в каком продукте содержится больше всего витамина D: целых 25 суточных доз в 100 граммах
Врач рассказал о витамине, который необходимо принимать каждому: дефицит у 99% населения
Это интересно
Врач рассказал о витамине, который необходимо принимать каждому: дефицит у 99% населения
Простой утренний ритуал может указывать на симптомы агрессивного рака - проверьте себя
Это интересно
Простой утренний ритуал может указывать на симптомы агрессивного рака - проверьте себя


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok