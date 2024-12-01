Опасный перекус: врач рассказал, что нельзя есть на ночь

17:56, 01 дек 2024

Многие из нас не могут удержаться от позднего перекуса. Однако некоторые продукты способны серьезно навредить организму, если употреблять их перед сном. Известный врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов поделился с "Газетой.Ru" списком продуктов, которые лучше исключить из вечернего рациона.

В первую очередь специалист предостерегает от употребления бобовых культур на ночь. По его словам, эти продукты провоцируют дискомфорт в желудке и метеоризм. В черный список также попали крахмалистые овощи - картофель, батат и кукуруза, поскольку они существенно повышают уровень глюкозы в крови.

Отдельное внимание Федулов уделил сладким фруктам. Виноград, бананы и сочные груши содержат избыточное количество сахара, делая их нежелательными для вечернего перекуса. Цельное молоко также оказалось в списке нежелательных продуктов из-за сложности переваривания и риска возникновения болей и вздутия.

Сырные закуски и кондитерские изделия также попали под ограничения. Острые и соленые блюда рекомендуется исключить из-за их способности задерживать жидкость, что приводит к отечности и ощущению тяжести.

Специалист рекомендует завершать прием пищи за 2-3 часа до отхода ко сну. Оптимальная порция не должна превышать 100 граммов. Разрешается употреблять белковую пищу и определенные овощи и фрукты, за исключением перечисленных выше. Из молочных продуктов допустимы кефир, ряженка или йогурт с жирностью до 2.5%.

Важно: материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача.

Автор: Семен Подгорный