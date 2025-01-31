Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Доктор Мясников назвал три случая, когда горло просится под нож

Доктор Мясников назвал три случая, когда горло просится под нож

13:26, 31 янв 2025

Известный доктор Александр Мясников раскрыл в своём телеграм-канале, когда взрослым стоит задуматься об удалении миндалин. Спойлер — дело не в обычной ангине.

Оказывается, не всякое воспаление глотки — повод бежать под нож. Если вы часто мучаетесь от обычного фарингита — можете выдохнуть. Ваши миндалины в безопасности.

А вот если у вас подтверждённая стрептококковая инфекция, тут уже стоит напрячься. Мясников назвал три верных признака, что пора прощаться с миндалинами:

  • Три года подряд болеете по три раза в год.
  • Два года мучаетесь по пять раз за год.
  • За год накопили семь эпизодов, и болезнь реально достала.

Но есть важный нюанс — диагноз должен быть подтверждён мазком на стрептококк. Никакой самодеятельности!

Кстати, Мясников — не просто телеведущий, а практикующий кардиолог с солидным опытом. Но даже его советы — не руководство к действию. С горлом шутки плохи, так что последнее слово всё равно за вашим лечащим врачом, проконсультируйтесь у него.

История любви длиною в жизнь: как сложилась семейная жизнь доктора Мясникова

Читайте также:

История любви длиною в жизнь: как сложилась семейная жизнь доктора Мясникова
Автор: Семен Подгорный
Теги: мясников
Читайте также

Нарастите бляшки 100%: врач Мясников назвал, что точно приведет к атеросклерозу — еще и рак приблизите
Здоровье
Нарастите бляшки 100%: врач Мясников назвал, что точно приведет к атеросклерозу — еще и рак приблизите
Сигнал опасности: доктор Мясников рассказал, как распознать «плохую» родинку — метод «дневника»
Здоровье
Сигнал опасности: доктор Мясников рассказал, как распознать «плохую» родинку — метод «дневника»
Доктор Мясников рассказал, за что на самом деле отвечает группа крови и как она влияет на нашу жизнь — научно доказанный факт
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, за что на самом деле отвечает группа крови и как она влияет на нашу жизнь — научно доказанный факт
Скрытая угроза: Мясников назвал 2 продукта, от которых нужно срочно отказаться
Это интересно
Скрытая угроза: Мясников назвал 2 продукта, от которых нужно срочно отказаться


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok