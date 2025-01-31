Доктор Мясников назвал три случая, когда горло просится под нож

13:26, 31 янв 2025

Известный доктор Александр Мясников раскрыл в своём телеграм-канале, когда взрослым стоит задуматься об удалении миндалин. Спойлер — дело не в обычной ангине.

Оказывается, не всякое воспаление глотки — повод бежать под нож. Если вы часто мучаетесь от обычного фарингита — можете выдохнуть. Ваши миндалины в безопасности.

А вот если у вас подтверждённая стрептококковая инфекция, тут уже стоит напрячься. Мясников назвал три верных признака, что пора прощаться с миндалинами:

Три года подряд болеете по три раза в год.

Два года мучаетесь по пять раз за год.

За год накопили семь эпизодов, и болезнь реально достала.

Но есть важный нюанс — диагноз должен быть подтверждён мазком на стрептококк. Никакой самодеятельности!

Кстати, Мясников — не просто телеведущий, а практикующий кардиолог с солидным опытом. Но даже его советы — не руководство к действию. С горлом шутки плохи, так что последнее слово всё равно за вашим лечащим врачом, проконсультируйтесь у него.

Автор: Семен Подгорный