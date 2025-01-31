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Квашеная капуста оказалась мощнее таблеток для похудения

Квашеная капуста оказалась мощнее таблеток для похудения

23:50, 31 янв 2025

Врач и нутрициолог Дарья Антонова в эфире программы "Доктор 24" рассказала о том, почему квашеная капуста должна быть на столе у каждого этой зимой.

Оказывается, наша любимая закуска — настоящий кладезь полезностей. При ферментации в капусте образуются особые кислоты, которые работают как природный иммуномодулятор. Они не только защищают от простуд, но и наводят порядок в кишечнике.

А для тех, кто боится располнеть после застолий — отличная новость. В 100 граммах квашеной капусты всего 20-25 калорий. При этом клетчатка в её составе раздувается в желудке как воздушный шар, и чувство голода отступает надолго.

Интересный факт от эксперта — в капусте прячется загадочный витамин U, который помогает справиться с язвой. А здоровому человеку можно уминать до 500 граммов этого суперфуда каждый день.

Кстати, этот способ заготовки капусты — не только русская фишка. В Европе и Азии тоже знают толк в квашении. Главное — не забывайте, что перед тем, как налегать на капусту, лучше посоветоваться с врачом.

Так что, если на вашем столе ещё нет этой зимней закуски — самое время это исправить. Только не забудьте предварительно проконсультироваться со специалистом.

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Автор: Семен Подгорный
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