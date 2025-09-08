Все новости Уфы и Башкортостана
Самые опасные для детей: диетолог перечислила напитки, которые гробят здоровье малышей и школьников — настоящие убийцы

12:15, 08 сен 2025

Диетолог Анастасия Лебедева рекомендует не давать газированные напитки детям до семи лет, так как углекислый газ в их составе вредит незрелой пищеварительной системе. Эта информация особенно важна для родителей дошкольников.

Чем опасна газировка

Даже у здорового ребёнка газировка может вызвать вздутие живота и отрыжку. У детей с чувствительным желудочно-кишечным трактом напиток способен раздражать слизистые оболочки, что приводит к более серьёзным проблемам с пищеварением.

Риск возрастает осенью

Эксперт подчёркивает, что осенью детский иммунитет ослабевает. В этот период дополнительная нагрузка на органы пищеварения от газировки повышает вероятность развития заболеваний.

Что давать вместо газировки

Лучшая замена газированным напиткам для утоления жажды — обычная питьевая вода. Лечебно-столовую минеральную воду с газом можно давать ребёнку только по назначению врача.

Статья носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.

Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
