Самые опасные для детей: диетолог перечислила напитки, которые гробят здоровье малышей и школьников — настоящие убийцы
12:15, 08 сен 2025
Диетолог Анастасия Лебедева рекомендует не давать газированные напитки детям до семи лет, так как углекислый газ в их составе вредит незрелой пищеварительной системе. Эта информация особенно важна для родителей дошкольников.
Чем опасна газировка
Даже у здорового ребёнка газировка может вызвать вздутие живота и отрыжку. У детей с чувствительным желудочно-кишечным трактом напиток способен раздражать слизистые оболочки, что приводит к более серьёзным проблемам с пищеварением.
Риск возрастает осенью
Эксперт подчёркивает, что осенью детский иммунитет ослабевает. В этот период дополнительная нагрузка на органы пищеварения от газировки повышает вероятность развития заболеваний.
Что давать вместо газировки
Лучшая замена газированным напиткам для утоления жажды — обычная питьевая вода. Лечебно-столовую минеральную воду с газом можно давать ребёнку только по назначению врача.
Статья носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.
