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В Сибае отремонтируют набережную реки Туяляс

Добавлено: 27.07.19
Просмотров: 80
Рубрика: Экономика
Теги: Сибай
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В Сибае отремонтируют набережную реки Туяляс

На капитальный ремонт набережной реки Туяляс в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Сибае направят 16,2 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщается в документах закупки, финансировать проект будут из федерального, республиканского и городского бюджета.

Аукцион по определению подрядчика состоится 5 августа. Работы планируется завершить 30 сентября 2019 года.
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