В Сибае отремонтируют набережную реки Туяляс

На капитальный ремонт набережной реки Туяляс в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Сибае направят 16,2 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Как сообщается в документах закупки, финансировать проект будут из федерального, республиканского и городского бюджета.Аукцион по определению подрядчика состоится 5 августа. Работы планируется завершить 30 сентября 2019 года.