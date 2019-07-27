В Сибае отремонтируют набережную реки Туяляс
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На капитальный ремонт набережной реки Туяляс в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Сибае направят 16,2 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Аукцион по определению подрядчика состоится 5 августа. Работы планируется завершить 30 сентября 2019 года.
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