Башкирия примет участие в пилотном проекте по внедрению электронного родового сертификата

В России появится электронный формат родового сертификата. Им планируется заменить бумажный документ. Проект совместно запустили два министерства - труда и здравоохранения, а также Фонд соцстрахования.



В пилотном проекте примут участие 8 регионов России: Астраханская, Белгородская, Калининградская, Липецкая, Тамбовская, Ульяновская области, в Республике Башкортостан и на Ямале.Родовой сертификат в электронном виде даст возможность исключить участие будущей матери из процесса передачи информации о её родах. В итоге вся информация в ФСС будет предоставлена женской консультацией