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Башкирия примет участие в пилотном проекте по внедрению электронного родового сертификата

Добавлено: 20.02.20
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Рубрика: Экономика
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Башкирия примет участие в пилотном проекте по внедрению электронного родового сертификата

В России появится электронный формат родового сертификата. Им планируется заменить бумажный документ. Проект совместно запустили два министерства - труда и здравоохранения, а также Фонд соцстрахования.

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В пилотном проекте примут участие 8 регионов России: Астраханская, Белгородская, Калининградская, Липецкая, Тамбовская, Ульяновская области, в Республике Башкортостан и на Ямале.

Родовой сертификат в электронном виде даст возможность исключить участие будущей матери из процесса передачи информации о её родах. В итоге вся информация в ФСС будет предоставлена женской консультацией

Источник: regnum.ru
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