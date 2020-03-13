В Башкирии ремонтом подъездов будут заниматься 3 компании

Республиканский Фонд «Регоператор капитального строительства общего имущества в многоквартирных домах» распределил контракты по итогам трех аукционов.
Напомним, всего планируется отремонтировать более 1,5 тыс. подъездов в 9 городах и 52 районах Башкирии. Общая стоимость контрактов составляет свыше 461 млн рублей. У каждого из тендеров числился единственный участник, с которыми заключили договоры по начальной цене.
Подряды получили фирмы «Промтехстрой», «Санстрой» и «Строй-ресурс». Первая займется подъездами в городах Агидель, Нефтекамск, Октябрьский и 33 районах. «Санстрой» — в Кумертау, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Межгорье и 19 районах. Последняя фирма отремонтирует уфимские подъезды.