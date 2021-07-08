Гороскоп на сегодня, 8 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

08:27, 08 июл 2021

Сегодня, 8 июля, зарядка и пешие прогулки помогут поднять настроение и зарядится продуктивностью всем знакам зодиака. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Пришло время для серьезных, можно сказать, кардинальных изменений в быту. Удачный день для инвестиций, покупки недвижимости. Важно сегодня уделить время своей семье, так как именно она определяет ваши планы на будущее.







Телец

Удачный день для социальных контактов и эмоциональных привязанностей. Вторую половину дня проведите со своими друзьями. Они давно ищут с вами встреч и нуждаются в вашей заботе и внимании.



Близнецы

Не пытайтесь форсировать события в вашей жизни, давить на партнера и чего-то требовать. Этим поведением вы только можете ухудшить ситуацию. Проявите сдержанность и деликатность. Будьте мягче и так, сможете добиться желаемого.



Рак

В первой половине дня есть риск недопониманий и ссор с коллегами. Это из-за нервозности и даже язвительности. Постарайтесь держать себя в руках и сможете избежать конфликтов. Вторая половина дня обещает быть спокойной и очень домашней.



Лев

Сегодня не нужно прислушиваться к советам окружающих и тем более следовать им. Есть большой риск обманов и хитростей со стороны недоброжелателей. Все зависит только от вас. У вас хорошая интуиция, поэтому прислушивайтесь к себе.

Дева

Благоприятный день для встреч с друзьями и занятия спортом. Уделите время и своей самореализации. Можете начать медитировать или попробуйте позаниматься йогой. Все это пойдет вам на пользу и улучшит общее самочувствие.



Весы

Есть большой риск обманов, разочарований и клеветы. Это будет мешать вашему духовному прогрессу и творчеству в целом. Постарайтесь сосредоточится на заботе о себе и своем самочувствии.



Скорпион

Сузте круг общения и разоберитесь в себе и своих целях. Полезными будут чтение книг, пешие прогулки на свежем воздухе. Посмотрите добрые старые комедии, чтобы поднять себе настроение. Поддержите себя витаминами.



Стрелец

Сейчас есть все шансы, чтобы стать лидером и добиться авторитета среди коллег. Уверенность в себе и своих силах, принесут не только материальное вознаграждение, но и чувство полной реализации. Запомните, только вера в себя может помочь вам во всех начинаниях и достижении своих целей.



Козерог

Благоприятный день для профессионального образования, новых курсов повышения квалификации. Ваше обаяние не знает границ и помогает вам открыть любые двери. Продолжайте в том же духе, очень скоро вы добьетесь успеха, а также повысите свое финансовое положение.



Водолей

Вместе с вашими друзьями стройте планы на будущее в области совместных предприятий, а также в общественной и политической сферах. Вы долго пытались добиться успехов в работе, но только сейчас, вместе со своими единомышленниками вы сможете достигнуть высоких результатов.









Рыбы

Деловые переговоры и знакомства по работе пройдут отлично. В контактах со старыми партнерами и в отношениях с близкими вам людьми вы сможете укрепить отношения. Вторую половину дня проведите дома, расслабьтесь и наберитесь сил для новых успехов.





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