Гороскоп на 19 января 2019 года для всех знаков зодиака





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- растущая Луна.- 14 и 15 лунный день.- Луна в Раке.

Гороскоп на 19 января 2019 Овен

Очень сложный день, который принесет немало проблем и неприятных сюрпризов. Старайтесь не терять здравого смысла и не впадать в панику – только от вас зависит, каким будет исход ситуации. Не поддавайтесь на провокации, старайтесь не иметь дела с сомнительными особами: вы более обычного доверчивы, что может стать причиной весьма серьезных проблем.

Гороскоп на 19 января 2019 Телец

Возможны значительные профессиональные успехи, не исключено достижение самых высоких из поставленных целей. Финансовое положение улучшится, возможно получение вознаграждения за ранее проделанную работу, прибыли от давних сделок; не исключено и возвращение старых долгов.

Гороскоп на 19 января 2019 Близнецы

Ваша сила – в умении находить общий язык с совершенно разными людьми. Наступил замечательный день для того, чтобы поделиться с кем-то наиболее обременительными обязанностями, доверить помощникам дела, которые не вызывают у вас интереса, и позволить близким людям решение тех проблем, с которыми они в состоянии справиться самостоятельно.

Гороскоп на 19 января 2019 Рак

Творческий подход, изобретательность и самостоятельность – ключ к решению любых проблем. Сейчас вам нужны не столько союзники-партнеры, сколько помощники, готовые наилучшим образом выполнять распоряжения. Такие люди непременно найдутся, нужно лишь осмотреться по сторонам.

Гороскоп на 19 января 2019 Лев

Оптимизм вас не покинет в течение всего дня, настроение будет хорошим, а обаяние – неотразимым. Увы, поладить с близкими куда сложнее, чем найти общий язык с деловыми партнерами или новыми знакомыми. Разногласия в семье становятся все более серьезными, да и любимый человек не торопится прийти вам на помощь в трудной ситуации.

Гороскоп на 19 января 2019 Дева

Хорошо пройдут встречи, немало приятных моментов подарит вам общение со старыми знакомыми. Удачное стечение обстоятельств позволит возобновить отношения, о прекращении которых вы успели пожалеть. Нежелательно посещение многолюдных мест, участие в спортивных состязаниях.

Гороскоп на 19 января 2019 Весы

Сложным будет день для тех, кто рассчитывал на помощь единомышленников. Со своими проблемами придется справляться самостоятельно, хотя родственники поддержат вас морально. Советы, полученные в этот день, окажутся весьма сомнительными, так что следовать им нужно с осторожностью.

Гороскоп на 19 января 2019 Скорпион

День пройдет неплохо, если вы будете действовать в соответствии с заранее составленным планом и настроитесь на серьезный лад. Избегайте опрометчивых поступков, не шокируйте окружающих экстравагантными выходками. Спокойствие и уверенность в себе станут лучшими помощниками на сложных деловых переговорах, позволят избежать конфликтов, достичь взаимопонимания с новыми партерами.

Гороскоп на 19 января 2019 Стрелец

А вот общением с близкими лучше не пренебрегать. Сегодня у вас появится возможность разобраться в своих чувствах, определиться с приоритетами и планами на будущее. Серьезные затруднения в личной жизни маловероятны.

Гороскоп на 19 января 2019 Козерог

День необычный. С одной стороны, он не лишен влияния негативных тенденций, с другой – у вас есть возможность любое событие обернуть себе на пользу, проявив немного изобретательности. Не бойтесь двусмысленных ситуаций – даже в них вы сможете показать себя с лучшей стороны, что наверняка будет замечено влиятельными особами.

Гороскоп на 19 января 2019 Водолей

Не упустите возможность совершить вылазку на природу, отправиться в небольшое путешествие. Верность принципам здорового образа жизни избавит вас не только от недомоганий, но и от мрачных мыслей. Общаясь с близкими, воздерживайтесь от двусмысленных шуток – есть опасность, что вас поймут неправильно.

Гороскоп на 19 января 2019 Рыбы

Массу приятных впечатлений смогут получить любители активного отдыха, да и сторонникам светского образа жизни не придется жаловаться на недостаток развлечений. Если же вы хотите провести день с пользой, сосредоточьтесь на делах, которые можно завершить быстро; за долгосрочные проекты лучше не браться.