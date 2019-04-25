Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии учредили создание Молодежного правительства

В Башкирии учредили создание Молодежного правительства

Добавлено: 25.04.19
Просмотров: 83
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии учредили создание Молодежного правительства

В Башкирии учредили создание Молодежного правительства, соответствующее распоряжение от 23 апреля подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Указывается, что это будет совещательный и консультативный орган при региональном кабмине. Работа Молодежного правительства основана на общественных началах, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии создали молодежное движение «Алга, Башкирия!» в поддержку курса Радия Хабирова

Читайте также:

В Башкирии создали молодежное движение «Алга, Башкирия!» в поддержку курса Радия Хабирова
Структура будет содействовать органам власти в реализации приоритетных направлений госполитики. В ее задачи входит также патриотическое воспитание, выявление лидеров среди молодежи в рамках подготовки управленческих кадров и создание проектов по уменьшению оттока молодых людей из республики.

Среди требований к кандидатам указаны: возраст от 18 до 30 лет, постоянное проживание в Башкирии, отсутствие судимости и работы в муниципалитете или госслужбе. Отбор членов Молодежного правительства будет проходить на конкурсной основе по двум представленным претендентом проектам и собеседованию.

Молодежное правительство будет сформировано на два года.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии создали молодежное движение «Алга, Башкирия!» в поддержку курса Радия Хабирова
Политика
В Башкирии создали молодежное движение «Алга, Башкирия!» в поддержку курса Радия Хабирова
Аскар Абдразаков назначен советником Главы Башкортостана по культуре и искусству
Культура
Аскар Абдразаков назначен советником Главы Башкортостана по культуре и искусству
Культуру Башкирии намерены развивать на основе трех проектов
Культура
Культуру Башкирии намерены развивать на основе трех проектов
Рустэм Марданов официально заявил об уходе с поста премьер-министра Башкирии
Политика
Рустэм Марданов официально заявил об уходе с поста премьер-министра Башкирии
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров ввел в республике «Инвестчас», «Здравчас» и «Стройчас»
Политика
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров ввел в республике «Инвестчас», «Здравчас» и «Стройчас»
Радий Хабиров поручил создать при нем новый консультативно-совещательный орган
Политика
Радий Хабиров поручил создать при нем новый консультативно-совещательный орган
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что отныне спокойной жизни у чиновников не будет
Политика
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что отныне спокойной жизни у чиновников не будет
В Башкирии до конца года направят 33,5 млн рублей на науку
Общество
В Башкирии до конца года направят 33,5 млн рублей на науку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: