В Башкирии учредили создание Молодежного правительства, соответствующее распоряжение от 23 апреля подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Указывается, что это будет совещательный и консультативный орган при региональном кабмине. Работа Молодежного правительства основана на общественных началах, сообщает сайт Newsbash.ru.



Структура будет содействовать органам власти в реализации приоритетных направлений госполитики. В ее задачи входит также патриотическое воспитание, выявление лидеров среди молодежи в рамках подготовки управленческих кадров и создание проектов по уменьшению оттока молодых людей из республики.Среди требований к кандидатам указаны: возраст от 18 до 30 лет, постоянное проживание в Башкирии, отсутствие судимости и работы в муниципалитете или госслужбе. Отбор членов Молодежного правительства будет проходить на конкурсной основе по двум представленным претендентом проектам и собеседованию.Молодежное правительство будет сформировано на два года.