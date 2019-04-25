В Башкирии учредили создание Молодежного правительства
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В Башкирии учредили создание Молодежного правительства, соответствующее распоряжение от 23 апреля подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Указывается, что это будет совещательный и консультативный орган при региональном кабмине. Работа Молодежного правительства основана на общественных началах, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Среди требований к кандидатам указаны: возраст от 18 до 30 лет, постоянное проживание в Башкирии, отсутствие судимости и работы в муниципалитете или госслужбе. Отбор членов Молодежного правительства будет проходить на конкурсной основе по двум представленным претендентом проектам и собеседованию.
Молодежное правительство будет сформировано на два года.
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