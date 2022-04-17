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Глава Башкирии ознакомился с ходом ремонта одного из подъездов Уфы

Глава Башкирии ознакомился с ходом ремонта одного из подъездов Уфы

10:22, 17 апр 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров весь субботний день, 16 апреля, разъезжал по Уфе. Сначала он побывал в парке Нефтехимиков в Черниковке, где пообщался с местными жителями, затем посетил матч ФК «Уфа» на стадионе «Нефтяник», а после в компании с Ратмиром Мавлиевым прогулялся по дворам на улице Зорге. Там высокопоставленные чиновники решили заглянуть в один из подъездов многоэтажки, чтобы посмотреть, как его ремонтируют.

Как передает пресс-служба уфимской мэрии, в подъезд дома №30 по улице Рихарда Зорге пришла внушительная делегация. Там директор Регионального оператора капремонта Павел Сафонов показал, как ремонтируют подъезды и назвал общую сумму, которую потратили на ремонт конкретно в этом доме. По словам Сафонова, смета составила 2,5 млн рублей.

К слову, жильцы дома попросили главу Башкирии посодействовать в вопросе капитального ремонта крыши. Радий Хабиров поручил запланировать его на этот год.


Всего по данным мэрии Уфы в 2022 году отремонтируют 156 подъездов в 47 домах башкирской столицы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: пресс-служба уфимской мэрии
Теги: Хабиров Радий Фаритович Уфа
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