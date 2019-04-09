Жителей Салавата рассмешил проделанный в 2018 году ремонт парка

Жители Салавата раскритиковали реконструкцию и ремонт городского парка, проведенную в 2018 году. В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» они выложили фотографии, в котором видно оставленный строительный мусор, неровные пешеходные дорожки и ямы на тротуарах. Ремонт удивил горожан и вызвал саркастические комментария пользователей, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Очень красиво, особенно ливневка из продавленной брусчатки. Прекрасное дизайнерское решение. А этот ровнейший тротуар, можно испытать оргазм от прямоты его линий. И, безусловно, колодцы, изысканное обрамление, материал, фактурность. Короче, зря вы на них крошите, ремонт высочайшего уровня, — Lily Smith.

— Попросите малыша нарисовать парк, и перед вами будет красивый рисунок. А тут ни ландшафта, ни дизайна, ни фантазии. Может кто-нибудь поделится информацией, как задумано на самом деле? Было бы интересно посмотреть на проект, — Анжелика Алексеева.

— Красиво же везде ленточками украсили, — Хабир Арсланов.

— Зато машины парковать сможете. Газона же нет, как тут говорят, — Kidka88.