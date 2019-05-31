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Бывший министр образования Башкирии выселяет людей из общежития

Добавлено: 31.05.19
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Рубрика: Общество
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Бывший министр образования Башкирии выселяет людей из общежития

78 комнат и более 100 жильцов, которые живут в общежитии Института развития образования «на птичьих правах». Эти люди когда-то получили жилье от БИРО, где работали. Сейчас они трудятся в других местах, вот только комнаты по-прежнему не хотят освобождать. Куда заселяться новым сотрудникам института? 

Беседу на камеру она попросила записать без детей. У Ираиды Гемакаевой их пятеро. Вместе с семьей они проживали в общежитии Института развития образования, но теперь им предстоит сменить место жительства. Женщина проработала много лет уборщицей в учебном заведении для педагогов. В сентябре прошлого года руководство Института перевело её в клининговую компанию, а в апреле этого года комнату попросили освободить.

«Нас с института перевели в клининговую компанию, поэтому я работаю здесь уборщицей. Институт заключил договор с клининговой компанией, зарплата 7000, убираться каждый день надо», - говорит жительница общежития Института развития образования РБ Ираида Гемакаева.
Таких людей, которые не имеют никакого отношения к Институту развития образования около сотни. А это порядка 80 комнат. Сейчас места действующим работникам БИРО катастрофически не хватает. Поэтому руководству института ничего не остается, кроме как выселить незаконно проживающих, по их мнению, жильцов.
«На сегодняшний день из 156 комнат в 79 проживают люди, не имеющие никакого отношения к институту, поэтому мы хотим увеличить количество комнат для приезжающих. Они жалуются, что им не хватает комнат», - комментирует ректор ГАУ ДПО ИРО РБ Гульназ Шафикова.
О том, что скоро жильцам придется съехать, институт предупредил за месяц. Каждому из тех, кто больше не относится к БИРО, раздали уведомления, где указаны причины и сроки сдачи жилища. 

Люди считают выселение незаконным. "Мы живем здесь давно и платим исправно", - такой аргумент они приводят в свою защиту. Никаких других весомых причин оставить комнаты, принадлежащие институту, нет.


«Мы проживаем здесь давно, некоторые с 90-х, оплачиваем ежемесячно квартплату (в среднем 5000 рублей), я считаю, что мы имеем право на приватизацию», - сказала жительница общежития Института развития образования РБ Зухра Салдиева.
Сейчас на выселение готовят жителей порядка 80 комнат. Если люди не освободят жилища добровольно, то сотрудники института будут вынуждены привлечь правоохранительные органы. 

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