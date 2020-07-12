Россияне попросили Путина назначить в августе пособия для подготовки детей к учебному году

| 12 июл 2020 | 12:54

Россияне создали петицию на change.org обратившись к Владимиру Путину. В ней они попросили руководителя страны назначить в августе выплату в 10 тысяч рублей. Основным мотивом просьбы стала подготовка детей к предстоящему учебному году.







В обращении родители пожаловались на то, что многие из них по сей день сидят дома без работы и для того, чтобы собрать ребенка в детсад или школу у них нет финансовых возможностей. По словам родителей, подготовка к новому учебному году обходится как минимум в 20 тыс. рублей. В цену входит покупка школьной и спортивной одежды, канцелярских принадлежностей, рюкзака, обуви. Многие из них опасаются влезть в связи с этим в долги и кредиты.

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