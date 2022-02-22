Лишившийся рук мальчик из Башкирии получил бионические протезы

14:57, 22 фев 2022

Компания-резидент инновационного центра «Сколково» изготовила функциональные протезы для Ильназа Давлетова из Башкирии, потерявшего обе руки в результате несчастного случая. Как сообщили в пресс-службе Минтруда РБ, подарок ему вручили 21 февраля, в день рождения.







Напомним, в Белебеевском районе мальчика ударило током на опоре линии электропередачи. Ребенку ампутировали обе руки.

В июле прошлого года правительство Башкирии и компания «Моторика» подписали план совместных мероприятий «Перепись киберлюдей», который предполагал широкое информирование населения о возможности получения функциональных протезов рук. Всего в 2021 году жителям республики специалисты установили 21 функциональный протез рук. В 2022 году ожидается установка еще 30 протезов.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети