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Лишившийся рук мальчик из Башкирии получил бионические протезы

Лишившийся рук мальчик из Башкирии получил бионические протезы

14:57, 22 фев 2022

Компания-резидент инновационного центра «Сколково» изготовила функциональные протезы для Ильназа Давлетова из Башкирии, потерявшего обе руки в результате несчастного случая. Как сообщили в пресс-службе Минтруда РБ, подарок ему вручили 21 февраля, в день рождения. 

Напомним, в Белебеевском районе мальчика ударило током на опоре линии электропередачи. Ребенку ампутировали обе руки.

В июле прошлого года правительство Башкирии и компания «Моторика» подписали план совместных мероприятий «Перепись киберлюдей», который предполагал широкое информирование населения о возможности получения функциональных протезов рук. Всего в 2021 году жителям республики специалисты установили 21 функциональный протез рук. В 2022 году ожидается установка еще 30 протезов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Белебеевский район
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