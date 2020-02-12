В Салавате в стационаре местной больницы обокрали мужчину

В воскресенье днем в Отдел МВД России по городу Салавату за помощью обратился 58-летний мужчина, который сообщил, что его обокрали в стационаре городской больницы.







Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевший проходит стационарное лечение в городской больнице. Свою верхнюю одежду и денежные средства мужчина хранил при себе в пакете.









По предварительным данным, это не осталось незамеченным соседом по палате. Воскресным днем во время тихого часа он воспользовался тем, что окружающие спят, и незаметно вынес пакет с курткой и деньгами в сумме более 10 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.Несмотря на отсутствие постоянного места жительства спустя сутки после заявления о краже подозреваемый был обнаружен участковыми уполномоченными полиции в одном из общежитий города Салавата. К этому времени на похищенные им деньги он успел обновить свой гардероб, приобрести сотовый телефон и обмыть покупки с приятелями.

44-летний задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, а также неоднократно к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. От него получены признательные показания. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.



За совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Источник: МВД по Башкирии