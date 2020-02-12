В Салавате в стационаре местной больницы обокрали мужчину
В воскресенье днем в Отдел МВД России по городу Салавату за помощью обратился 58-летний мужчина, который сообщил, что его обокрали в стационаре городской больницы.
Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевший проходит стационарное лечение в городской больнице. Свою верхнюю одежду и денежные средства мужчина хранил при себе в пакете.
Несмотря на отсутствие постоянного места жительства спустя сутки после заявления о краже подозреваемый был обнаружен участковыми уполномоченными полиции в одном из общежитий города Салавата. К этому времени на похищенные им деньги он успел обновить свой гардероб, приобрести сотовый телефон и обмыть покупки с приятелями.
44-летний задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, а также неоднократно к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. От него получены признательные показания. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
За совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.