Авария в Альшеевском районе Башкирии: водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

Альшеевский район | 25 июл 2020 | 16:17

Сегодня утром, примерно в пять часов утра, в Альшеевском районе Башкирии, на автомобильной дороге Стерлитамак-Раевский, водитель из Стерлитамакского района съехал в кювет. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции республики.







Стало известно, что 28-летний парень двигался за рулем «ВАЗ-2114». Потеряв управление, автомобиль опрокинулся, съехав в кювет. В результате ДТП мужчина скончался на месте.



В причинах происшествия предстоит разобраться автоинспекторам.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ