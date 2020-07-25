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Авария в Альшеевском районе Башкирии: водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

Авария в Альшеевском районе Башкирии: водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

Альшеевский район | 25 июл 2020 | 16:17

Сегодня утром, примерно в пять часов утра, в Альшеевском районе Башкирии, на автомобильной дороге Стерлитамак-Раевский, водитель из Стерлитамакского района съехал в кювет. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции республики.



Стало известно, что 28-летний парень двигался за рулем «ВАЗ-2114». Потеряв управление, автомобиль опрокинулся, съехав в кювет. В результате ДТП мужчина скончался на месте.

В причинах происшествия предстоит разобраться автоинспекторам.

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Ранее сообщалось о ДТП, которое произошло в Уфе, Здесь женщина попала под колеса мотоцикла, врачи не смогли спасти ей жизнь. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии 25 июля, авария произошла в 9 утра накануне.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ

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