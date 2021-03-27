В Баймакском районе директор МУП оплатил штраф деньгами организации

Баймакский район | 27 мар 2021 | 16:46

Директор одного из муниципальных предприятий Баймакского района попался на растрате. Предварительно установлено, что 55-летний мужчина, пользуясь служебным положением, выводил денежные средства. В настоящее время он уволен.







Факт растраты выявили сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Баймакскому району. Как поясняют в пресс-службе МВД РФ по РБ, будучи директором МУП, чиновник дал указание ио бухгалтера перечислить деньги одному из подчиненных. Тот, в свою очередь, оплатил административный штраф, наложенный на руководителя. Ущерб организации составил более 60 тысяч рублей.





- В отношении бывшего руководителя водоканала следственным подразделением Отдела МВД России по Баймакскому району по факту растраты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сотрудники ОЭБиПК МВД по Баймакскому району продолжают оперативное сопровождение уголовного дела, — прокомментировали в ведомстве.

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