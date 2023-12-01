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В Башкирии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла

В Башкирии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла

На территории Сибая, произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Об этом сообщил национальный центр данных сейсмологических наблюдений в Казахстане.

По информации ведомства, подземные толчки были зарегистрированы 28 ноября в 9 часов 28 минут по всемирному координированному времени.

Это не первое сейсмическое событие, произошедшее в последнее время на Урале. Ранее, 15 октября, в Челябинской области, граничащей с Башкирией, также фиксировались два землетрясения под Магнитогорском. Их магнитуда составила 2,6 и 2,9 балла соответственно.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ura.ru
Теги: землетрясение
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