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В Башкирии с 1 сентября проезд в общественном транспорте станет дешевле

В Башкирии с 1 сентября проезд в общественном транспорте станет дешевле

09:23, 01 сен 2023

С 1 сентября по 31 декабря 2023 года жители Башкирии смогут сэкономить на поездке общественным транспортом, так как стоимость проезда станет дешевле на 8 рублей. Эту информацию распространила информационная служба регионального Минтранса.

Скидка на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях предоставляется благодаря системе платежей «Мир». Если пассажир оплатит поездки с использованием национальной карты, загруженной в мобильное устройство, то с его счета автоматически будут списаны на 8 рублей меньше.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо оплатить проезд с помощью смартфона. Для этого требуется загрузить карту в одно из приложений мобильных платежных сервисов. Эти приложения доступны для пользователей Андроид, при условии, что их устройства поддерживают технологию бесконтактной оплаты через NFC.

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Автор: Семен Подгорный
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