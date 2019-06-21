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24 августа в Уфе пройдет музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов»

Добавлено: 21.06.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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24 августа в Уфе пройдет музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов»

Сообщается, что в этом году у фестиваля появится фирменный стиль и хедлайнер. Его трек войдет войдет в список из трех основных композиций, которые музыканты исполнят синхронно в рамках единого концерта. Остальные два трека – Queen - We will rock you и Bon Jovi - It's My Life, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам генерального директора РК «Огни Уфы» Сергея Миролюбова в этом году также музыканты станут ближе зрителю. Событие получит онлайн-трансляцию и будет проходить в формате рок-концерта, однако на этот раз решено было сосредоточить внимание на кавер-бэндах, а не на коллективах с авторским материалом.

Мероприятие пройдет в Уфе в третий раз, в прошлом году его посетило более 100 тысяч зрителе. «День 1000 музыкантов» по итогам 2018 года вошел в ТОП-200 событий России, рекомендованных к посещению.

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